Лещенко разнес ложь Лаврова о "подготовке" нападения Украины на Донбасс

Сергей Лещенко очень жестко прошелся новой лжи, которую озвучил глава МИД России Лавров. Речь идет о якобы подготовке нападения Украины на квазиреспублики Донбасса.

Российский политик сказал, что якобы нужно опередить Украину, потому что он даже знает, куда готовились нападать наши войска. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на брифинг советника главы Офиса Президента о фейках кремля за 27 мая.

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Как Лавров снова заврался

Сергей Лавров заговорил о том, что "готовилось нападение" на пророссийские непризнанные республики Востока Украины или даже на саму Россию. Мол, для этого ВСУ даже накапливали силы на линии столкновения.

Очередное вранье от официального должностного лица государства-агрессора. Украина не планировала никаких наступательных атак. А скопление войск было реакцией на подготовку самой Россией войны против Украины,

– отметил Лещенко.

Следует заметить, что русские войска начали накапливаться на границах примерно за год до полномасштабного вторжения. А осенью 2021 года сразу несколько разведок ведущих государств Запада сказали, что Путин принял решение о нападении.

Распространяют ложь о глобальном кризисе

27 мая был достаточно продуктивным днем для пропагандистов Кремля. Они также решили заявить, что глобальный продовольственный кризис якобы повлек за собой санкции Запада, наложенные на страну-агрессорку. При этом они забыли уточнить, что мировые цепочки поставок агропродукции сломали именно вторжение России в Украину.

Ведь сейчас у нашего государства заблокированы все морские порты, по которым и транспортировалось большинство зерна. Украина же была одним из лидеров мирового рынка агропродукции. От нашего экспорта зависело около 400 миллионов человек по всему миру. А сейчас запасов пшеницы на Земле осталось всего на 10 недель .

Сказали, что у нас ездят "холодильники" с трупами

Также в эфире российских СМИ отметился представитель одной из квазиреспублик Донбасса. Он сказал, что по подконтрольной Украине территории ездят рефрижераторы с телами погибших. Этот акцентировал, что убитых вроде бы доставляют в разные места, чтобы "создавать постановительные преступления".

Как человек, который входит в наблюдательный совет Укрзализныци, сообщаю, что на территории Украины действительно есть рефрижераторы с телами погибших российских военных,

– отметил Лещенко.

Он отметил, что на 27 мая возят так 320 мешков с телами, которые находятся в рефрижераторах на четырех железнодорожных станциях. Однако Россия не хочет забирать даже останки тех, кого отправила умирать в Украине.

Брифинг Лещенко о фейках 27 мая: смотрите видео