Лещенко уничтожил российский фейк об "обращении русинов к Путину" касаемо отдельного государства

Российская пропаганда не устает вести войну на информационном фронте. На этот раз пропагандистская машина разогнала фейк о якобы "обращении русинов к Путину" касаемо отдельного государства.

У украинских русинов нет планов о создании своего отдельного государства

С таким призывом выступил лидер международного центра "Матица русино" Петр Гецко. Журналист Сергей Лещенко рассказал, что центр был создан в 2016 году в Москве.

Достойно внимания Россия вбрасывает это, ведь не может позволить открытость Путина, – Лещенко разбил еще один фейк

Так называемый центр имеет свой телеграм-канал, у которого всего 400 читателей.

Маргинальная структура, созданная специально для распространения нужного России нарратива,

– сказал Лещенко.

Как рассказал журналист, в планах оккупантов было создание на территории Украины отдельных государств. "Это обращение полностью ложится в задуманный нарратив", – сказал Лещенко.

Он напомнил, что у украинских русинов нет никаких планов по созданию своего отдельного государства. "Это все фейки русской пропаганды", – резюмировал журналист.

Брифинг Лещенко за 15 марта – смотрите видео