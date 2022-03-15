В українських русинів немає планів про створення своєї окремої держави
З таким закликом буцімто виступив лідер міжнародного центру "Матица русино" Петр Гецко. Журналіст Сергій Лещенко розповів, що центр насправді був створений у 2016 році в Москві.
Варте уваги Росія вкидає це, бо не може дозволити таку відкритість Путіна, – Лещенко зруйнував ще один фейк
Так званий центр має свій телеграм-канал, в якого всього 400 читачів.
Маргінальна структура, створена спеціально для поширення потрібного Росії наративу,
– сказав Лещенко.
Як розповів журналіст, у планах окупантів було створення на території України окремих держав. "Це звернення повністю лягає у загаданий наратив", – сказав Лещенко.
Він нагадав, що в українських русинів немає жодних планів про створення своєї окремої держави. "Це все фейки російської пропаганди", – резюмував журналіст.
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