Леся Украинка – парамедик, Гоголь – пилот: франковец представил креативную коллекцию миниатюр
Мастер из Ивано-Франковска создал миниатюры украинских писателей в неординарных амплуа. Коллекция из полимерной глины скульптора Богдана Савлюка называется "Воины слова".
Миниатюры символизируют бойцов, защищающих Украину. Автор работал над скульптурами почти три месяца.
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Например, писательницу и пионерку женского движения на Буковине Ольгу Кобылянскую художник изобразил как снайперf, а Николая Гоголя в образе пилота, Сковорода – морской пехотинец, а Леся Украинка в образе парамедика.
Коллекция состоит из десяти фигурок писателей:
- Николая Гоголя,
- Пантелеймона Кулиша,
- Ольги Кобылянской,
- Ивана Франко,
- Тараса Шевченко,
- Леси Украинки,
- Григория Сковороды,
- Михаила Коцюбинского,
- Василия Стефаника,
- Василия Стуса.
Художник рассказал, что военные профессии для писателей выбрал не случайно. Хотел таким образом напомнить, что знания – это также оружие и во время гибридной войны читать классиков нужно больше, чем когда-либо.
Скульптор Богдан Савлюк
Такая коллекция – попытка популяризировать книгу, популяризировать наших классиков, потому что они в авангарде того культурного фронта, который обеспечивает нашу культурную среду,
– рассказал Богдан Павлюк.
Презентовал коллекцию автор в библиотеке, наряду с сочинениями своих героев. Жители Ивано-Франковска в таких образах писателей даже не представляли.
Смотрите фото с выставки миниатюр:
Серия "Воины слова" сейчас существует в единственном экземпляре. Впрочем, автор готов изготовить копии для всех желающих их приобрести.