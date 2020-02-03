Леся Украинка – парамедик, Гоголь – пилот: франковец представил креативную коллекцию миниатюр

Мастер из Ивано-Франковска создал миниатюры украинских писателей в неординарных амплуа. Коллекция из полимерной глины скульптора Богдана Савлюка называется "Воины слова".

Миниатюры символизируют бойцов, защищающих Украину. Автор работал над скульптурами почти три месяца.

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Например, писательницу и пионерку женского движения на Буковине Ольгу Кобылянскую художник изобразил как снайперf, а Николая Гоголя в образе пилота, Сковорода – морской пехотинец, а Леся Украинка в образе парамедика.

Коллекция состоит из десяти фигурок писателей:

Николая Гоголя,

Пантелеймона Кулиша,

Ольги Кобылянской,

Ивана Франко,

Тараса Шевченко,

Леси Украинки,

Григория Сковороды,

Михаила Коцюбинского,

Василия Стефаника,

Василия Стуса.

Художник рассказал, что военные профессии для писателей выбрал не случайно. Хотел таким образом напомнить, что знания – это также оружие и во время гибридной войны читать классиков нужно больше, чем когда-либо.



Скульптор Богдан Савлюк

Такая коллекция – попытка популяризировать книгу, популяризировать наших классиков, потому что они в авангарде того культурного фронта, который обеспечивает нашу культурную среду,

– рассказал Богдан Павлюк.

Презентовал коллекцию автор в библиотеке, наряду с сочинениями своих героев. Жители Ивано-Франковска в таких образах писателей даже не представляли.

Смотрите фото с выставки миниатюр:

Серия "Воины слова" сейчас существует в единственном экземпляре. Впрочем, автор готов изготовить копии для всех желающих их приобрести.