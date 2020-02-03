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      Леся Украинка – парамедик, Гоголь – пилот: франковец представил креативную коллекцию миниатюр

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      Мастер из Ивано-Франковска создал миниатюры украинских писателей в неординарных амплуа. Коллекция из полимерной глины скульптора Богдана Савлюка называется "Воины слова".

      Миниатюры символизируют бойцов, защищающих Украину. Автор работал над скульптурами почти три месяца.

      Интересно! Несмотря на угрозу жизни: как австралийский художник привлек внимание к войне на Донбассе

      Например, писательницу и пионерку женского движения на Буковине Ольгу Кобылянскую художник изобразил как снайперf, а Николая Гоголя в образе пилота, Сковорода – морской пехотинец, а Леся Украинка в образе парамедика.

      Коллекция состоит из десяти фигурок писателей:

      • Николая Гоголя,
      • Пантелеймона Кулиша,
      • Ольги Кобылянской,
      • Ивана Франко,
      • Тараса Шевченко,
      • Леси Украинки,
      • Григория Сковороды,
      • Михаила Коцюбинского,
      • Василия Стефаника,
      • Василия Стуса.

      Художник рассказал, что военные профессии для писателей выбрал не случайно. Хотел таким образом напомнить, что знания – это также оружие и во время гибридной войны читать классиков нужно больше, чем когда-либо.

      скульптор
      Скульптор Богдан Савлюк

      Такая коллекция – попытка популяризировать книгу, популяризировать наших классиков, потому что они в авангарде того культурного фронта, который обеспечивает нашу культурную среду,
      – рассказал Богдан Павлюк.

      Презентовал коллекцию автор в библиотеке, наряду с сочинениями своих героев. Жители Ивано-Франковска в таких образах писателей даже не представляли.

      Смотрите фото с выставки миниатюр:

       

      Серия "Воины слова" сейчас существует в единственном экземпляре. Впрочем, автор готов изготовить копии для всех желающих их приобрести.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Новости культуры Выставка
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