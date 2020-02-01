Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі

Австралійський митець поставив собі за мету привернути увагу до українських територій, де кожен день чутно постріли. І йому це вдалося!

Цю дев'ятиповерхівку в Авдіївці називають "розмальовкою" або "дев'ятиною". За роки війни вона бачила багато: тут гинули місцеві, тут рятували життя поранених українських воїнів. Понівечений війною будинок та обличчя жінки на ньому відоме на весь світ. Це – один із символів російсько-українською війни. І, на жаль, скоро його може не стати.

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У 2019 році було розпочато реконструкцію будівлі на вулиці Молодіжній, 20. Ніби, що тут поганого? Але тепер перед ним – гори уламків, розтрощених меблів, будівельного сміття, яке викидають просто з вікон. Наступним може стати мурал. Точніше, його може не стати після відновлення.