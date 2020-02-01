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      Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі

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      Мурал "Обличчя війни" австрійського художника (Авдіївка) / everyday.in.ua

      Австралійський митець поставив собі за мету привернути увагу до українських територій, де кожен день чутно постріли. І йому це вдалося!

      Цю дев'ятиповерхівку в Авдіївці називають "розмальовкою" або "дев'ятиною". За роки війни вона бачила багато: тут гинули місцеві, тут рятували життя поранених українських воїнів. Понівечений війною будинок та обличчя жінки на ньому відоме на весь світ. Це – один із символів російсько-українською війни. І, на жаль, скоро його може не стати.

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      У 2019 році було розпочато реконструкцію будівлі на вулиці Молодіжній, 20. Ніби, що тут поганого? Але тепер перед ним – гори уламків, розтрощених меблів, будівельного сміття, яке викидають просто з вікон. Наступним може стати мурал. Точніше, його може не стати після відновлення.

      Якщо хтось не знає, то на будинку зображена вчителька української мови з Авдіївки Марина Григорівна Марченко. Мурал на понівеченій війною дев'ятиповерхівці у 2016 році намалював австралійський митець Гвідо Ван Хелтен. Вражений подіями на Сході України, він назвав портрет "Обличчя війни". Малював його, незважаючи на загрозу життю, – фасад будинку виходить на окупований Донецьк та у будь-який час може опинитися під обстрілом. Саме поблизу цього будинку восени 2014 року потрапив під обстріл та ледь не загинув від поранень осколками чоловік Марини Григорівни.

      Австралійський митець поставив собі за мету привернути увагу до українських територій, де кожен день чутно постріли. І йому це вдалося! Але що тепер буде з символом нашої історії, нашої визвольної війни, нашої пам'яті?

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Публікації Авдіївка Мистецтво
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