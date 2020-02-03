Леся Українка – парамедик, Гоголь – пілот: франківець представив креативну колекцію мініатюр

Майстер з Івано-Франківська створив мініатюри українських письменників у неординарних амплуа. Колекція з полімерної глини скульптора Богдана Савлюка називається "Воїни слова".

Мініатюри символізують бійців, що захищають Україну. Автор працював над скульптурами майже три місяці.

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Наприклад, письменницю та піонерку феміністичного руху на Буковині Ольгу Кобилянську митець зобразив як снайперку, а Миколу Гоголя в образі пілота, Сковорода – морський піхотинець, а Леся Українка в образі парамедика.

Колекція складається з десяти фігурок письменників:

Миколи Гоголя,

Пантелеймона Куліша,

Ольги Кобилянської,

Івана Франка,

Тараса Шевченка,

Лесі Українки,

Григорія Сковороди,

Михайла Коцюбинського,

Василя Стефаника,

Василя Стуса.

Митець розповів, що військові професії для письменників обрав не випадково. Хотів у такий спосіб нагадати, що знання – це також зброя і під час гібридної війни читати класиків потрібно більше, ніж будь-коли.



Скульптор Богдан Савлюк

Така колекція – намагання популяризувати книгу, популяризувати наших класиків, тому що вони є в авангарді того культурного фронту, який забезпечує наше культурне середовище,

– розповів Богдан Павлюк.

Презентував колекцію автор в бібліотеці, поряд з творами своїх героїв. Жителі Івано-Франківська у таких образах письменників навіть не уявляли.

Дивіться фото з виставки мініатюр:

Серія "Воїни слова" зараз існує в єдиному екземплярі. Втім, автор готовий виготовити копії для усіх охочих їх придбати.