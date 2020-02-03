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      Леся Українка – парамедик, Гоголь – пілот: франківець представив креативну колекцію мініатюр

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      Майстер з Івано-Франківська створив мініатюри українських письменників у неординарних амплуа. Колекція з полімерної глини скульптора Богдана Савлюка називається "Воїни слова".

      Мініатюри символізують бійців, що захищають Україну. Автор працював над скульптурами майже три місяці.

      Цікаво! Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі

      Наприклад, письменницю та піонерку феміністичного руху на Буковині Ольгу Кобилянську митець зобразив як снайперку, а Миколу Гоголя в образі пілота, Сковорода – морський піхотинець, а Леся Українка в образі парамедика. 

      Колекція складається з десяти фігурок письменників:

      • Миколи Гоголя,
      • Пантелеймона Куліша,
      • Ольги Кобилянської,
      • Івана Франка,
      • Тараса Шевченка,
      • Лесі Українки,
      • Григорія Сковороди,
      • Михайла Коцюбинського,
      • Василя Стефаника,
      • Василя Стуса.

      Митець розповів, що військові професії для письменників обрав не випадково. Хотів у такий спосіб нагадати, що знання – це також зброя і під час гібридної війни читати класиків потрібно більше, ніж будь-коли.
      скульптор
      Скульптор Богдан Савлюк

      Така колекція – намагання популяризувати книгу, популяризувати наших класиків, тому що вони є в авангарді того культурного фронту, який забезпечує наше культурне середовище,
      – розповів Богдан Павлюк.

      Презентував колекцію автор в бібліотеці, поряд з творами своїх героїв. Жителі Івано-Франківська у таких образах письменників навіть не уявляли.

      Дивіться фото з виставки мініатюр:

       

       Серія "Воїни слова" зараз існує в єдиному екземплярі. Втім, автор готовий виготовити копії для усіх охочих їх придбати.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Виставка Новини культури
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