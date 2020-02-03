Леся Українка – парамедик, Гоголь – пілот: франківець представив креативну колекцію мініатюр
Майстер з Івано-Франківська створив мініатюри українських письменників у неординарних амплуа. Колекція з полімерної глини скульптора Богдана Савлюка називається "Воїни слова".
Мініатюри символізують бійців, що захищають Україну. Автор працював над скульптурами майже три місяці.
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Наприклад, письменницю та піонерку феміністичного руху на Буковині Ольгу Кобилянську митець зобразив як снайперку, а Миколу Гоголя в образі пілота, Сковорода – морський піхотинець, а Леся Українка в образі парамедика.
Колекція складається з десяти фігурок письменників:
- Миколи Гоголя,
- Пантелеймона Куліша,
- Ольги Кобилянської,
- Івана Франка,
- Тараса Шевченка,
- Лесі Українки,
- Григорія Сковороди,
- Михайла Коцюбинського,
- Василя Стефаника,
- Василя Стуса.
Митець розповів, що військові професії для письменників обрав не випадково. Хотів у такий спосіб нагадати, що знання – це також зброя і під час гібридної війни читати класиків потрібно більше, ніж будь-коли.
Скульптор Богдан Савлюк
Така колекція – намагання популяризувати книгу, популяризувати наших класиків, тому що вони є в авангарді того культурного фронту, який забезпечує наше культурне середовище,
– розповів Богдан Павлюк.
Презентував колекцію автор в бібліотеці, поряд з творами своїх героїв. Жителі Івано-Франківська у таких образах письменників навіть не уявляли.
Дивіться фото з виставки мініатюр:
Серія "Воїни слова" зараз існує в єдиному екземплярі. Втім, автор готовий виготовити копії для усіх охочих їх придбати.