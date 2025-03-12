Політолог Олег Лісний озвучив 24 Каналу думку, що вибір Путіна залежатиме від того, чи вважає він США слабкими чи ні.

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США готові до поступок перед Росією

Лісний розповів, що Путін буде відштовхуватись від того, які він вважатиме важелі впливу може застосувати Трамп щодо Росії. Не аморфні про збільшення тарифів, санкцій. Санкції не працюють сьогодні на сьогодні. Вони необхідні в комплексі зі зброєю, але вимоги до України та Росії не співмірні.

Як на мене, тривалий час Трамп демонстрував слабкість. Путін не відступив від своїх вимог, які він висував на початку війни. Однак з боку США було видно, що вони готові до поступок, ще не сівши за стіл перемовин. Зокрема, кейс НАТО, коли Україні сказали, що вона не стане членом Альянсу найближчі 4 роки,

– зазначив політолог.

Він додав, що це поступка Путіну навіть без переговорів. Путін тоді не змінюватиме свої позиції. У світі розганяли таку тезу, яка з російського боку лунала природньо, але з американського – дивно, мовляв, Україна програє війну, тому в російському варіанті має йти на капітуляцію, в американському – на зустріч Путіну.

Путін на роздоріжжі

За словами політолога, Путін зараз опинився на роздоріжжі, бо йому жорстко відмовляти не дуже приємно з точки зору спілкування з Трампом. Однак це зайде ура-патріотам у Росії. Якщо ж він погодиться, то це зайде Трампу, не зайде ура-патріотам.

"Я думаю, що швидше за все, Росія буде намагатись затягувати процес ухвалення рішення щодо припинення вогню. Це те, що вона гарно вміє робити. У Кремлі гіпотетично казатимуть, що вивчають питання, але вони мають певні вимоги", – зауважив Лісний.

Він продовжив, що, на жаль, це вигідно для Росії. У Трампа буде зберігатись, що процес контрольований і йде до завершення чи якогось певного етапу, тож і санкції не будуть застосовуватись. Найкращий варіант, щоб Путін почав "бикувати", адже тоді Трамп має проявити таку ж потужність у рішеннях щодо примусу, як щодо України.