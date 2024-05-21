Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что центральная вертикаль в России до сих пор остается стабильной. И только ситуация на поле боя может побудить к значительным изменениям не только в России и Украине, но и во всем мире.
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Россия хочет "передышку"
Как отметил Лесной, Россия на протяжении определенного времени усиленно вбрасывает в информационное пространство тезисы о "перемирии" и о том, что "нет смысла бороться против оккупантов, ведь их банально больше".
Это все – ложь. Россия хочет принудить Украину к переговорам на собственных условиях. Для этого им также нужно, чтобы Запад перестал помогать нашему государству оружием.
Есть разные заявления "российских либералов". В американской прессе такие вещи проходят. Буквально сейчас читал, что какой-то там отставник говорил, будто летом может быть беда. Все будто бы это делают с "хорошими намерениями". Но они продвигают тезис, что надо уже переходить к переговорам. Некоторые украинцы верят в это. Это – ошибочный момент. Эти люди, которые вбрасывают такие тезисы, обслуживают империю,
– подчеркнул Лесной.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 20 мая Россия потеряла более 493 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 7590 вражеских танков, 14665 боевых бронированных машин, 12737 артиллерийских систем, 1076 РСЗО, 807 средств ПВО, 354 самолета и тому подобное.
- Украинские военные уничтожили российский морской тральщик "Ковровец". Произошло это в ночь на 19 мая.
- Параллельно продолжается работа над достижением справедливого мира для Украины. 15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Президент Владимир Зеленский объяснил, на что рассчитывает Украина во время этой встречи.