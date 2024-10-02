Захватчики приезжают на место пожара уже тогда, когда все выгорело. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский.

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Почему происходят пожары

Павел Лисянский отметил, что на временно оккупированной части Луганской области за месяц произошло уже более 100 пожаров. В Донецкой области – немного меньше.

Пожары происходят из-за использования боеприпасов. Военные подразделения оккупантов, которые находятся в тылу, обустроили полигоны. Там они взрывают гранаты, стреляют, поэтому лесные пожары охватили эти территории.

У людей сгорают дома. К ним приезжают, отвозят их в какой-то фильтрационный центр, который был предусмотрен для людей, граждан Украины, которые не прошли фильтрацию. Никакой компенсации, ничего нет,

– подчеркнул правозащитник.

Низкий бытовой уровень жизни

Основатель ОО "Восточная правозащитная группа" отметил, что люди на временно оккупированных территориях не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. В частности, у детей нет инсулина.

Даже в регионах России, граничащих с оккупированными территориями Украины, высокие цены и пренебрежительное отношение к украинцам, которые не получили российский паспорт. С этими территориями даже установили границу, хотя и объявили их якобы "российскими".

Установили границу с Крымом, с Ростовской области, где полноценно работает федеральная служба безопасности. Если ты в 10-километровой зоне появляешься там без разрешения, тебя даже могут убить. Случаи с привлечением огнестрельного оружия уже были,

– сказал Лисянский.

В целом бытовой уровень жизни на оккупированных территориях очень низкий. Ведь даже у пенсионеров конфискуют квартиры и продают в ипотечные кредиты гражданам России, которых привлекают работать в оккупационных органах власти.