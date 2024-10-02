Загарбники приїжджають на місце пожежі вже тоді, коли все вигоріло. Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський.

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Чому відбуваються пожежі

Павло Лисянський зазначив, що на тимчасово окупованій частині Луганської області за місяць відбулось вже понад 100 пожеж. У Донецькій області – трохи менше.

Пожежі відбуваються через використання боєприпасів. Військові підрозділи окупантів, які перебувають у тилу, облаштували полігони. Там вони підривають гранати, стріляють, тому лісові пожежі охопили ці території.

У людей згорають домівки. До них приїжджають, відвозять їх у якийсь фільтраційний центр, який був передбачений для людей, громадян України, які не пройшли фільтрацію. Ніякої компенсації, нічого немає,

– підкреслив правозахисник.

Низький побутовий рівень життя

Засновник ГО "Східна правозахисна група" зауважив, що люди на тимчасово окупованих територіях не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Зокрема, у дітей немає інсуліну.

Навіть у регіонах Росії, які межують з окупованими територіями України, високі ціни та зневажливе ставлення до українців, які не отримали російський паспорт. З цими територіями навіть встановили кордон, хоч і оголосили їх нібито "російськими".

Встановили кордон з Криму, з Ростовської області, де повноцінно працює федеральна служба безпеки. Якщо ти у 10-кілометровій зоні з'являєшся там без дозволу, тебе навіть можуть вбити. Випадки із залученням вогнепальної зброї вже були,

– сказав Лисянський.

Загалом побутовий рівень життя на окупованих територіях дуже низький. Адже навіть у пенсіонерів конфіскують квартири та продають в іпотечні кредити громадянам Росії, яких залучають працювати в окупаційних органах влади.