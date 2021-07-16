Пожары в России охватили более миллиона гектаров: власти ввели режим чрезвычайной ситуации

16 июля 2021 , 19:42
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Источник:

Интерфакс

Сразу в нескольких регионах России вспыхнули масштабные лесные пожары. По состоянию на 16 июля активными остаются 307 пожаров на площади более 1 миллиона гектаров.

Больше всего пострадала Якутия. Там огонь охватил более 858 тысяч гектаров. За это власти ввели режим чрезвычайной ситуации в 8 регионах России.

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Также огонь охватил:

  • более 45 тысяч гектаров в Чукотском автономном округе;
  • 35 тысяч гектаров  –  на Камчатке;
  • 27 с в Иркутском регионе;
  • 3,5 тысячи гектаров – в Магаданской области.

К тушению лесных пожаров привлекли примерно 6 тысяч человек, 1 тысячу единиц техники, а также 41 воздушное судно.

Ранее в 60 регионах России ввели особый противопожарный режим. Кроме того, режим ЧС ввели:

  • на всей территории Челябинской области и Республики Саха (Якутия),
  • в Республике Карелия,
  • в Пермском и Красноярском краях,
  • в Иркутской области,
  • в Чукотском автономном округе,
  • в Камчатском крае.

Заметим, что лесные пожары в России начались 9 июля с Челябинской области. Огонь перекинулся на жилые дома: в одном из населенных пунктов сгорели 60 зданий.

Автор: Альона Захарова