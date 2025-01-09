Байден отменил поездку в Италию из-за масштабных лесных пожаров в США

В пригородах Лос-Анджелеса продолжают бушевать масштабные пожары. Из-за чрезвычайной ситуации президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и CNN. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом мобилизовал тысячи спасателей для защиты населения.

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Каковы масштабы лесных пожаров в США

По информации Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, по состоянию на вечер среды, 8 января, пожар охватил не менее 50 акров в районе Голливудских холмов.

Огонь также уничтожил часть каньона Руньон, который является популярным местом для прогулок и выгула собак среди местных жителей.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом привлек более 7500 пожарных и сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям для защиты населения.

Кроме этого, Ньюсом подписал указ, который предусматривает меры для поддержки пострадавших от пожаров.

Мы направляем все имеющиеся ресурсы на борьбу с этими лесными пожарами, в частности привлекаем местные и федеральные ресурсы. В Калифорнии тысячи людей работают на местах для борьбы с этими пожарами,

– заявил он.

Байден отменил визит в Италию

Из-за масштабных пожаров президент США Джо Байден отменил запланированный визит в Италию.

Он планировал находиться в Италии с 9 по 12 января, чтобы встретиться с Папой Римским Франциском, президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони.

В Белом доме сообщили, что после возвращения в среду вечером из Лос-Анджелеса, где Байден встречался с полицией, пожарными и сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, он решил отменить поездку, чтобы сосредоточиться на руководстве полным федеральным реагированием в ближайшие дни.