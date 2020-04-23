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      Лесные пожары на Житомирщине: как сегодня живут сгоревшие села – фото

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      Последствия лесных пожаров на Житомирщине: как пострадали села Личманы и Магдин – фоторепортаж / Екатерина Степанова, 24 канал

      Лесные пожары, которые до сих пор продолжаются в Житомирской области, повредили, в частности, села Личманы и Магдин Овручского района. Какова сегодня ситуация в этих сгоревших населенных пунктах – читайте в материале 24 канала.

      Как сообщает кореспондетка 24 канала Екатерина Степанова, села Личманы и Магдин являются соседними. И некоторые жители Магдина вынужденны жить сейчас в Личманах.

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      В частности, Светлана – из-за того, что ее дом сгорел в Магдыне, женщина с тремя сыновьями живет в доме председателя сельского совета Личманов. В то же время семья убирает последствия пожара в Магдыне, чтобы вскоре начать строительство.

      Местные власти говорят, что дома пострадавшим построят за государственные средства. По словам главы Овруцкой райадминистрации Ярослава Чепурко, сейчас идет процесс оценки утраченного имущества и решения юридических вопросов о выделении денег.

      Как пострадали в результате огня села Личманы и Магдин на Житомирщине (Фото: Екатерина Степанова, 24 канал)

       

      Помогают погорельцам и неравнодушные украинцы, которые постоянно передают гуманитарную помощь. В частности, привезли грузовик с вещами, стройматериалами и едой. Заметим, что волонтеры оказывают адресную помощь.

      Пострадавшие говорят, что сейчас им этого всего хватает. Правда, люди очень нуждаются в палатках для хранения всех этих вещей и материалов.

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      Села Личманы и Магдин на Житомирщине / Карта

      Коротко о пожаре на Житомирщине

      • Лесной пожар начался 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села.
         
      • На утро 19 апреля было 9 очагов горения, из которых 5 локализовано, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения.
         
      • Огонь уничтожил 39 зданий, в том числе те, которые люди самовольно использовали как дачные участки. В общем спасены 45 зданий.
      • Всего было привлечено более тысячи человек и 156 единиц техники.
      • Ликвидацию пожара затрудняют спасателям мощные ветры. В то же время длительный процесс тушения связан с невозможностью доступа к отдельным очагам, из-за отсутствия дороги и заваленных лесов.
      • По словам серетаря СНБО Данилова, подозревают в возгорании владельцев земель, ведь есть основания полагать, что кто-то совершил умышленный поджог.
      • В МВД также считают, что пожары могли возникнуть в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода.
      Автор: Андрей Шляхтин, Катерина Степанова
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Новости Житомира
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