Лесные пожары на Житомирщине: как сегодня живут сгоревшие села – фото

Лесные пожары, которые до сих пор продолжаются в Житомирской области, повредили, в частности, села Личманы и Магдин Овручского района. Какова сегодня ситуация в этих сгоревших населенных пунктах – читайте в материале 24 канала.

Как сообщает кореспондетка 24 канала Екатерина Степанова, села Личманы и Магдин являются соседними. И некоторые жители Магдина вынужденны жить сейчас в Личманах.

К теме Пожар в Житомирской области: спасатели неделю тушат огонь – карта, фото и видео

В частности, Светлана – из-за того, что ее дом сгорел в Магдыне, женщина с тремя сыновьями живет в доме председателя сельского совета Личманов. В то же время семья убирает последствия пожара в Магдыне, чтобы вскоре начать строительство.

Местные власти говорят, что дома пострадавшим построят за государственные средства. По словам главы Овруцкой райадминистрации Ярослава Чепурко, сейчас идет процесс оценки утраченного имущества и решения юридических вопросов о выделении денег.

Как пострадали в результате огня села Личманы и Магдин на Житомирщине (Фото: Екатерина Степанова, 24 канал)

Помогают погорельцам и неравнодушные украинцы, которые постоянно передают гуманитарную помощь. В частности, привезли грузовик с вещами, стройматериалами и едой. Заметим, что волонтеры оказывают адресную помощь.

Пострадавшие говорят, что сейчас им этого всего хватает. Правда, люди очень нуждаются в палатках для хранения всех этих вещей и материалов.

Обратите внимание Последствия пожаров на Житомирщине: Кабмин выделит 25 миллионов гривен

Села Личманы и Магдин на Житомирщине / Карта

Коротко о пожаре на Житомирщине

Лесной пожар начался 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села.



рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села. На утро 19 апреля было 9 очагов горения , из которых 5 локализовано, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения.



, из которых 5 локализовано, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения. Огонь уничтожил 39 зданий, в том числе те, которые люди самовольно использовали как дачные участки. В общем спасены 45 зданий.

Всего было привлечено более тысячи человек и 156 единиц техники.

Ликвидацию пожара затрудняют спасателям мощные ветры. В то же время длительный процесс тушения связан с невозможностью доступа к отдельным очагам, из-за отсутствия дороги и заваленных лесов.

По словам серетаря СНБО Данилова, подозревают в возгорании владельцев земель, ведь есть основания полагать, что кто-то совершил умышленный поджог.