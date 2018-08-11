Лесные пожары в пригороде Афин: число жертв возросло до 94 человек

По данным правительства Греции в больницах с ожогами находятся более 30 человек. Пожарная охрана Греции сообщила о 94 людях, погибших в результате пожаров.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Пожарной охраны Греции.

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Отмечается, что в четверг министерство здравоохранения Греции информировало о 93 погибших.

В субботу умерла еще одна женщина в возрасте 57 лет, которая находилась в реанимационном отделении больницы Триасио,

– говорится в сообщении Пожарной охраны.

По ее данным, в больницах сейчас находится 31 человек с ожогами различной степени тяжести, в том числе восемь пострадавших доставлены в реанимационные отделения.

Напомним, в Греции власти решили снести тысячи нелегальных сооружений по всей стране, особенно в пострадавшем регионе Аттика. Причина такого решения – большое количество жертв масштабных пожаров. Именно незаконную застройку признали главным препятствием спасательным операциям.



В пятницу, 3 августа, министр гражданской защиты Греции Никос Тоскас подал в отставку.