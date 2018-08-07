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Почему пожар в Греции забрал так много жизней: правительство назвал главную причину

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В Греции будут сносить нелегальные сооружения
В Греции будут сносить нелегальные сооружения / Фото из открытых источников

В Греции власти решили снести тысячи нелегальных сооружений по всей стране, особенно в пострадавшем регионе Аттика. Причина такого решения – большое количество жертв масштабных пожаров. Именно незаконную застройку признали главным препятствием спасательным операциям.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

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Правительство премьер-министра Греции Алексиса Ципраса общественность обвинила в несвоевременном и несовершенном реагировании на катастрофу. Теперь глава правительства пытается исправить ситуацию. Он заявил, что нужно немедленно снести 3200 зданий в регионе Аттика, включая сооружения в столице, городе Афины. Мол, причина длительных пожаров не в бездеятельности правительства, а в большом количестве незаконных застроек, которые препятствовали спасателям.

Греція

Последствия пожара в Греции

Спасатели же подтверждают, что многие жертвы стали заложниками узких улиц, а безопасные маршруты к побережью были загорожены нелегальными постройками. Незаконная застройка в стране – очень распространенное явление.

Напомним, по официальным данным пожарных, в масштабных лесных пожарах в Греции погиб 91 человек. В пятницу, 3 августа, по этой причине министр гражданской защиты Греции Никос Тоскас подал в отставку.

Теги: Пожар Стихийный бедствия Греция
Источник: 24 Канал
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