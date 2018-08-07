Чому пожежа в Греції забрала так багато життів: уряд назвав головну причину

У Греції влада вирішила знести тисячі нелегальних споруд в усій країні, а особливо у постраждалому регіоні Аттика. Причина такого рішення – велика кількість жертв масштабних пожеж. Саме незаконну забудову визнали головною перешкодою рятувальним операціям.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Уряд прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса громадськість звинуватила у несвоєчасному та недосконалому реагуванні на катастрофу. Тепер керівник уряду намагається виправити ситуацію. Він заявив, що потрібно негайно знести 3200 будівель у регіоні Аттика, включно зі спорудами у столиці, місті Афіни. Мовляв, причина тривалих пожеж не в бездіяльності уряду, а у великій кількості незаконних забудов, які перешкоджали рятувальникам.



Наслідки пожежі у Греції

Рятувальники ж підтверджують, що чимало жертв стали заручниками вузьких вулиць, а безпечні маршрути до узбережжя були загороджені нелегальними спорудами. Незаконна забудова у країні – надзвичайно поширене явище.

Нагадаємо, за офіційними даними пожежників, у масштабних лісових пожежах в Греції станом загинула 91 людина. У п'ятницю, 3 серпня, з цієї причини міністр цивільного захисту Греції Нікос Тоскас подав у відставку.