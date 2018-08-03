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Міністр Греції подав у відставку через смертельні пожежі в країні

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Нікос Тоскас
Нікос Тоскас / thegreekobserver.com

У п'ятницю, 3 серпня, міністр цивільного захисту Греції Нікос Тоскас подав у відставку після лісових пожеж минулого тижня, в результаті яких загинуло близько 91 людини.

Про це йдеться на сайті Returns.

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Нікос Тоскас раніше запропонував своє звільнення, ще 23 липня, після пожеж в невеликому приморському містечку Маті, але прем'єр-міністр Алексіс Ципрас відмовився прийняти його відставку.

Згодом міністр знову підтвердив своє бажання залишити посаду у п'ятницю під час зустрічі з Ціпрасом, в ході якого політична опозиція заявила, що занадто пізно заспокоювати громадськість.

Це (пожежі –24) стихійне лихо, загинуло так багато людей у ​​Маті. Це перевантажує моє бажання продовжувати роботу
– зазначив у заяві Тоскас.

Обов'язки Тоскаса наразі виконуватиме міністр внутрішніх справ Панош Скурлетіс.

Нагадаємо, у минулу п'ятницю Ципрас сказав, що несе політичну відповідальність за те, що стихія стала некерованою та швидко поширювалася до населених пунктів. Влада Греції вважає, це був підпал, підозрюваного вже затримали.

Теги: Новини політики Греція Пожежа Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
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