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Министр Греции подал в отставку из-за смертельных пожаров в стране

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Никос Тоскас
Никос Тоскас / thegreekobserver.com

В пятницу, 3 августа, министр гражданской защиты Греции Никос Тоскас подал в отставку после лесных пожаров на прошлой неделе, в результате которых погибло около 91 человека.

Об этом говорится на сайте Reuters.

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Никос Тоскас ранее предложил свое увольнение, еще 23 июля, после пожаров в небольшом приморском городке Мати, но премьер-министр Алексис Ципрас отказался принять его отставку.

Впоследствии министр вновь подтвердил свое желание покинуть пост в пятницу во время встречи с Ципрасом, в ходе которой политическая оппозиция заявила, что слишком поздно успокаивать общественность.

Это (пожары –24) стихийное бедствие, погибло так много людей в Мати. Это перегружает мое желание продолжать работу
– отметил в заявлении Тоскас.

Обязанности Тоскас пока будет исполнять министр внутренних дел Панош Скурлетис.

Напомним, в минувшую пятницу Ципрас сказал, что несет политическую ответственность за то, что стихия стала неуправляемой и быстро распространялась к населенным пунктам. Власти Греции считают, это был поджог, подозреваемого уже задержали.

Теги: Стихийный бедствия Пожар Греция Новости политики
Источник: 24 канал
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