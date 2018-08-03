Министр Греции подал в отставку из-за смертельных пожаров в стране

В пятницу, 3 августа, министр гражданской защиты Греции Никос Тоскас подал в отставку после лесных пожаров на прошлой неделе, в результате которых погибло около 91 человека.

Об этом говорится на сайте Reuters.

Читайте также: В Греции из-за смертельных пожаров подали в отставку два вице-мэра

Никос Тоскас ранее предложил свое увольнение, еще 23 июля, после пожаров в небольшом приморском городке Мати, но премьер-министр Алексис Ципрас отказался принять его отставку.

Впоследствии министр вновь подтвердил свое желание покинуть пост в пятницу во время встречи с Ципрасом, в ходе которой политическая оппозиция заявила, что слишком поздно успокаивать общественность.

Это (пожары –24) стихийное бедствие, погибло так много людей в Мати. Это перегружает мое желание продолжать работу

– отметил в заявлении Тоскас.

Обязанности Тоскас пока будет исполнять министр внутренних дел Панош Скурлетис.

Напомним, в минувшую пятницу Ципрас сказал, что несет политическую ответственность за то, что стихия стала неуправляемой и быстро распространялась к населенным пунктам. Власти Греции считают, это был поджог, подозреваемого уже задержали.