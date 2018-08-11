Лісові пожежі у передмісті Афін: кількість жертв зросла до 94 осіб
За данимим уряду Греції у лікарнях з опіками перебувають понад 30 осіб. Пожежна охорона Греції повідомила про 94 людини, які загинули внаслідок пожеж.
Про це повідомляє агенція ТАСС з посиланням на дані Пожежної охорони Греції.
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Зазначається, що у четвер міністерство охорони здоров'я Греції інформувало про 93 загиблих.
У суботу померла ще одна жінка у віці 57 років, яка перебувала в реанімаційному відділенні лікарні Тріасіо,
– йдеться в повідомленні Пожежної охорони.
За її даними, в лікарнях наразі перебуває 31 особа з опіками різного ступеня важкості, в тому числі вісім постраждалих доправлено в реанімаційні відділення.
Нагадаємо, у Греції влада вирішила знести тисячі нелегальних споруд в усій країні, а особливо у постраждалому регіоні Аттика. Причина такого рішення – велика кількість жертв масштабних пожеж. Саме незаконну забудову визнали головною перешкодою рятувальним операціям.
У п'ятницю, 3 серпня, міністр цивільного захисту Греції Нікос Тоскас подав у відставку.