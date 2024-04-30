Летающую тарелку на Лыбедской в городе Киеве сохранят

Летающая тарелка построена в стиле советского архитектурного модернизма. В 2020 году ее внесли в перечень объектов культурного наследия города Киева.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) выдала разрешение на реконструкцию частных нежилых зданий в ТРЦ, которые расположенные за памятником советского модернизма. Об этом заявила ГИАМ на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Ярмо или визитная карточка Киева: снесут ли бывшую "Арку дружбы народов" и можно ли ее еще переосмыслить

За Летающей тарелкой построят ТРЦ

Объект проектирования расположен за памятником архитектуры и монументального искусства местного значения "Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации" (УкрИНТЭИ), что еще известна как сооружение "Летающая тарелка". Оно построено в стиле советского архитектурного модернизма, а в 2020 году было внесено в перечень объектов культурного наследия города Киева.

Согласно проекту, несколько зданий за памятником (которые исторически присоединены к нему, примыкают и расположены рядом и не являются объектами культурного наследия) объединяются в одно здание, что создает внутренний ансамбль через застройку внутреннего пространства.

Здание "тарелки", на котором в настоящее время, согласно проекту реставрации и выданного ранее разрешения, проводятся ремонтно-реставрационные работы, будет полностью сохранено без изменения главного фасада, композиционной объемности трех разновеликих форм, линзообразного объема с планировочной схемой и функциональным назначение кинолекционного зала, что является основным предметом охраны.

ООО "Проспект", которое связывают с масштабным девелопером и владельцем нескольких ТРЦ в Киеве Вагифом Алиевым, обратилась за разрешением еще в начале 2022 года. Но тогда проект был отправлен на доработку из-за существенных замечаний: отсутствие согласования органа по охране культурного наследия, отсутствие информации о машиноместах, отсутствие кругового подъезда к зданию пожарных машин, не запроектированы сооружения гражданской защиты и тому подобное. В конце концов, все недостатки устранили. Заказчик получил необходимые согласования, привел в соответствие документы и обратился повторно за получением разрешения, которое и было выдано инспекторами ГИАМ.

Согласно документам, ТРЦ Ocean mall будет иметь общую площадь 184000 квадратных метров, в котором будет развлекательный центр для детей, современные аттракционы (15 тысяч квадратных метров), 8 кинотеатров, большой фестивальный зал, музыкальный фонтан, около 400 бутиков и магазинов (Сильпо, IKEA, Zara, H&M, и многие другие).