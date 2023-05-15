Лазаренко рассказал, что число вылетов с боевым применением — это не то, чем ему хотелось бы гордиться.

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Утро. Еще 40 минут назад вернулся из боевой задачи… Это был мой трехсотый боевой вылет,

– говорит Лазаренко.

Приближение к рекорду

Пилот уверенно приблизился к рекорду легендарного аса Ивана Кожедуба, который имел 330 вылетов. Это самое большое количество среди летчиков всех Воздушных сил.

Лазаренко вспоминает, что некоторые вылеты даже не хочется вспоминать, но они все равно приходят во сне с потерявшими в бою ребятами.

Никогда не забуду, как Даня Мурашко успел прокричать "Я отвернул", а уже через мгновение я увидел в зеркало попадания ракеты, мы летели паром… И это лишь один из трехсот боевых вылетов,

– вспомнил летчик.

Работают, чтобы сохранить побольше жизней

Пилот рассказал о целях своего труда. Летчики работают, чтобы спасти как можно больше воинов и помочь им.

"Если мы уничтожим хоть одного оккупанта, то он уже не сможет убивать наших ребят. А если мы забираем десятками, а иногда и сотнями, за один вылет, то сколько мы своих спасаем?" – объяснил Лазаренко.

Кстати, подполковник Лазаренко одним из первых был награжден Крестом боевых заслуг. Также он является рыцарем ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, кавалером ордена "За мужество" ІІІ степени.