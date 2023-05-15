Лазаренко розповів, що число вильотів із бойовим застосуванням — це не те, чим би йому хотілось пишатись.

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Ранок. Ще 40 хвилин тому повернувся з бойового завдання… Це був мій трьохсотий бойовий виліт,

– каже Лазаренко.

Наближення до рекорду

Пілот впевнено наблизився до рекорду легендарного аса Івана Кожедуба, який мав 330 вильотів. Це найбільша особиста кількість серед льотчиків усіх Повітряних сил.

Лазаренко пригадує, що деякі вильоти навіть не хочеться згадувати, але вони все одно приходять уві сні з хлопцями, яких втратив у бою.

Ніколи не забуду, як Даня Мурашко встиг прокричати "Я відвернув", а вже за мить я побачив в дзеркало влучання ракети, ми летіли парою… І це лише один із трьохсот бойових вильотів,

– пригадав льотчик.

Працюють, аби зберегти побільше життів

Пілот розповів про мету своєї праці. Льотчики працюють, аби врятувати якомога більше воїнів та допомогти їм.

"Якщо ми знищимо хоч одного окупанта, то він вже не зможе вбивати наших хлопців та дівчат. А якщо ми забираємо десятками, а інколи і сотнями, за один виліт, то скільки ми своїх рятуємо?" – пояснив Лазаренко.

До речі, підполковник Лазаренко одним з перших був нагороджений Хрестом бойових заслуг. Також він є лицарем ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, кавалером ордена "За мужність" ІІІ ступеня.