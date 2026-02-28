Летела ракета и более 105 БпЛА: сколько попаданий произошло, и как отработала ПВО
- Россия запустила по Украине одну баллистическую ракету и 105 ударных беспилотников, большинство из которых удалось сбить силами ПВО.
- ПВО уничтожила или подавила 96 вражеских БпЛА, однако зафиксировано попадание 6 беспилотников и падение обломков в 7 локациях.
В ночь на 28 февраля россияне запустили по Украине одну баллистическую ракету и 105 ударных беспилотников. Большинство воздушных целей удалось сбить.
Несмотря на это, кое-где произошли попадания. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей сбила ПВО?
Враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской области России, а также 105 ударными БпЛА типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других с разных направлений. Большинство воздушных целей удалось ликвидировать.
Ориентировочно 60 из них были "Шахедами". Почти все беспилотники удалось сбить. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.
Впрочем, также зафиксировали попадание 6 ударных беспилотников и падение обломков сбитых целей по меньшей мере на 7 локациях. В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 08:00 в воздушном пространстве до сих пор находится несколько дронов.
Что известно о российских атаках?
- Ночью под ударом, в частности, оказалась Днепропетровская область. Начальник ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки в одном из районов Днепра произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет.
- Ранее российские беспилотники атаковали аграрное предприятие в Ямпольской общине в Сумской области. В результате удара погибли две работницы, еще одна женщина получила серьезные ранения, инфраструктура уничтожена.
- До этого дрон типа "Молния" попал на территории одного из учебных заведений в в Новобаварском районе Харькова. Пока отсутствует информация о пострадавших в результате удара, дополнительных деталей не указывали.