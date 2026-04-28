Летело более 120 дронов, есть попадания на 19 локациях: сколько сбила ПВО

В ночь на 28 апреля Россия запустила по Украине 123 ударных беспилотника. Силам ПВО удалось сбить большинство из них, однако зафиксированы и попадания.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Смотрите также Россия все утро атакует Запорожье: какие последствия ударов и есть ли пострадавшие Сколько целей сбито? С вечера 27 апреля Воздушные силы зафиксировали 123 ударные дроны в воздушном пространстве Украины. Россия запускала БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие из России и оккупированного Крыма.