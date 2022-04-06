Летевшие на Львов из Беларуси ракеты успешно уничтожили ВСУ

Украинские защитники успешно ликвидировали вражеские ракеты, выпущенные оккупантами на Львов с территории Беларуси.

Как отметили в командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ, в конце минувших суток, 5 апреля истребители оккупантов с территории Беларуси, нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины.

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Целями врага должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области.

Но благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ''Запад'' 2 крылатые ракеты были уничтожены, что сделало невозможным попадание ракет врага в цель,

– говорится в сообщении.

Добавим, что за прошедшие сутки в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу в большинстве регионов. За 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбито 8 крылатых ракет.

Что известно об обстреле Львовщины 5 апреля

Как ранее рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, вечером 5 апреля во Львовской области известили о воздушной тревоге. Во время нее в областной военной администрации сообщили о взрывах в районе Радехова.

Других деталей он не назвал. В то же время, перед этим жителей Львовской области известили о том, что работает противовоздушная оборона, а украинские защитники берегут мирное небо. В МВД заявили, что жертв нет.

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