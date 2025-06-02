В Силах обороны рассказали, каким будет приоритет России во время летнего наступления, – СМИ

Промежуточная цель Кремля – дойти до границ хотя бы нескольких из 4 областей, которые он уже считает своими. Поэтому для летне-осенней кампании Россия якобы выбрала 2 приоритетных участка для наступления.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Силах обороны, передает 24 Канал. Речь идет о продвижении в Донецкой области и на границе.

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Какие приоритеты у россиян

Официальных заявлений о летней кампании в России не делали, хотя Владимир Путин в мае объявлял создание "буферной зоны", чтобы якобы защитить российское гражданское население от атак.

По данным источников СМИ, среди приоритетов противника на фронте могут быть:

продвижение в Донецкой области – главные бои в районах Покровска, Торецка, Часового Яра и Константиновки;

– главные бои в районах Покровска, Торецка, Часового Яра и Константиновки; продвижение в украинском приграничье – в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, в случае успехов на этих направлениях оккупанты могут развернуть наступления в Запорожской и Херсонской областях.

Однако собеседники издания в украинских Силах обороны сомневаются в шансах россиян выйти на админграницу Донецкой области до конца лета, а также скептичны к возможности оккупации всего региона до конца года.

Напомним, о начале нового летнего наступления страны-агрессора несмотря на прямые мирные переговоры ранее писали в The New York Times. Несмотря на некоторые локальные успехи на поле боя, темпы продвижения России остаются медленными. Издание отмечает – мало кто из аналитиков ожидает, что этим летом она одержит решающую победу, которая перевернет ход войны.