Прошлым летом такого не было, – военный указал на особенность нынешнего наступления россиян

Российская армия сейчас проводит летнюю наступательную кампанию. Она отличается от предыдущих тем, что в этом году во время летнего наступления у оккупантов существенно увеличилось количество БпЛА.

Об этом 24 Каналу рассказал командир боевой группы специального назначения отдельного отряда "Тайфун" НГУ Лари, отметив, что сейчас основным средством поражения стали беспилотники различных типов.

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Кто преобладает по количеству беспилотников

Сейчас боевая группа специального назначения отдельного отряда "Тайфун" работает на Покровском направлении. По словам Лари, на этом участке фронта беспилотники почти 100% контролируют линию боевого соприкосновения.

В прошлом году мы были на Запорожском направлении. Там я не видел столько средств как этим летом. Было даже немного легче подойти, подъехать. Да, тогда также были БПЛА, были проблемные участки, но сейчас очень трудно,

– сказал командир.

Россияне поняли, что к танкам и артиллерии снаряды заканчиваются, поэтому клепают себе БПЛА и ими атакуют. Однако по мнению Лари, Силы обороны превосходят врага в небе по количеству беспилотников, но на определенных участках есть квалифицированные и опытные подразделения противника, которые представляют серьезную угрозу.

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"Буквально полтора месяца назад вместе со смежными подразделениями мы уничтожили масштабный штурм противника на Покровском направлении. В течение полномасштабного вторжения я такого еще ни разу не видел, когда выехало 200 мотоциклов, 50 единиц техники. На нас было направлено все РСЗО, КАБы, минометы и средства БПЛА. Остановили – уничтожили", – поделился военный.

По его мнению, сейчас основное средство поражения с нашей стороны – беспилотники различных типов. В 2022 году "богом войны" была артиллерия, сейчас – подразделения БПЛА.