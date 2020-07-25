Депутатские каникулы: где и за сколько будут отдыхать нардепы
Завершилась третья сессия заседаний Верховной Рады, и депутаты IX созыва пошли в свой первый летний отпуск. Многие политики планируют посвятить время агитации, ведь скоро – местные выборы. Впрочем, некоторые из депутатов все же запланировали уже отпуска.
Какие планы на летний отдых в этот момент и сколько они планируют на него потратить – узнавали журналисты 24 канала.
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Дмитрий Наталуха, нардеп от "Слуги народа"
Место: "Я бы хотел несколько раз съездить на Тилигульский лиман, это Одесская область, и на Джарылгач – это Херсонщина.
Цена: "Не знаю".
Леся Василенко, нардепка от "Голоса"
Место: "Сейчас рассматриваю различные варианты, куда поехать с детьми на отдых. Вероятнее всего – в Карпаты".
Цена: "Не готова ответить. Не ориентируюсь даже в ценах".
Леся Василенко / Скриншот
Елена Шуляк, нардепка от "Слуги народа".
Место: "Если честно, то в Ирпене. Книги, лес...".
Жан Беленюк, нардеп от "Слуги народа"
Место: "В конце этой недели у нас стартует учебно-тренировочный сбор, подготовительный к сезону. Он будет проходить в Одессе. Поэтому, думаю, что будем совмещать полезное с приятным".
Цена: "Очень скромно, ежели честно. Куршавель, Мальдивы – это не моя история".
Роксолана Пидласа, нардепка от "Слуги народа"
Место: "Я забронировала на 1 неделю место на базе в Затоке".
Цена: "Зарплата депутата – 34 тысячи гривен. Поэтому на отдых уйдет максимум 10 тысяч".
Сергей Шахов, нардеп
Место: "В Украине отдыхаю уже 10 лет. Практически не выезжал из страны. Франция – 3 дня – разве можно отдохнуть?"
Цена: "Все на семью".
Сергей Шахов / Скриншот
Нина Южанина, нардепка от "ЕС"
Место: "Видите, какая ситуация. Спланировать ничего, видимо, не удастся. Я так думаю, что будут еженедельно внеочередные заседания".
Цена: "Я готова потратить средства для того, чтобы моя семья отдохнула, мои внуки. Но этого не удастся".
Александр Дубинский, нардеп от "Слуги народа"
Место: "У меня работы куча. Я отвечаю за Киевскую область на местных выборах. Нет возможности куда-то ехать. Возможно, на пару дней куда-то уеду. Из опций – Одесса, Турцию я не люблю. Возможно, в Хорватию поеду, если еще будет открыта возможность для перелета".
Цена: "Если Одесса – это в районе 10 тысяч. А если Хорватия – даже не знаю, не считал. Даже не понимаю, сколько сейчас туда билет стоит".
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Иванна Климпуш-Цинцадзе, нардепка от "ЕС"
Место: "На Закарпатье. Оттуда корни моей семьи. У нас там есть дедушкин и бабушкин лом".
Цена: "Чтобы доехать, надо бензин. Это стоит денег".
Иванна Климпуш-Цинцадзе / Скриншот
Илья Кива, нардеп от "ОПЗЖ"
Место: "Наверное, за рубежом".
Цена: "Сейчас посмотрю, сколько с отпускными дали. 70 тысяч".
Смотрите видео: как нардепы планируют провести отпуск