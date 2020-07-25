Завершилась третья сессия заседаний Верховной Рады, и депутаты IX созыва пошли в свой первый летний отпуск. Многие политики планируют посвятить время агитации, ведь скоро – местные выборы. Впрочем, некоторые из депутатов все же запланировали уже отпуска.

Какие планы на летний отдых в этот момент и сколько они планируют на него потратить – узнавали журналисты 24 канала.

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Дмитрий Наталуха, нардеп от "Слуги народа"

Место: "Я бы хотел несколько раз съездить на Тилигульский лиман, это Одесская область, и на Джарылгач – это Херсонщина.

Цена: "Не знаю".

Леся Василенко, нардепка от "Голоса"

Место: "Сейчас рассматриваю различные варианты, куда поехать с детьми на отдых. Вероятнее всего – в Карпаты".

Цена: "Не готова ответить. Не ориентируюсь даже в ценах".



Леся Василенко / Скриншот

Елена Шуляк, нардепка от "Слуги народа".

Место: "Если честно, то в Ирпене. Книги, лес...".

Жан Беленюк, нардеп от "Слуги народа"

Место: "В конце этой недели у нас стартует учебно-тренировочный сбор, подготовительный к сезону. Он будет проходить в Одессе. Поэтому, думаю, что будем совмещать полезное с приятным".

Цена: "Очень скромно, ежели честно. Куршавель, Мальдивы – это не моя история".

Роксолана Пидласа, нардепка от "Слуги народа"

Место: "Я забронировала на 1 неделю место на базе в Затоке".

Цена: "Зарплата депутата – 34 тысячи гривен. Поэтому на отдых уйдет максимум 10 тысяч".

Сергей Шахов, нардеп

Место: "В Украине отдыхаю уже 10 лет. Практически не выезжал из страны. Франция – 3 дня – разве можно отдохнуть?"

Цена: "Все на семью".



Сергей Шахов / Скриншот

Нина Южанина, нардепка от "ЕС"

Место: "Видите, какая ситуация. Спланировать ничего, видимо, не удастся. Я так думаю, что будут еженедельно внеочередные заседания".

Цена: "Я готова потратить средства для того, чтобы моя семья отдохнула, мои внуки. Но этого не удастся".

Александр Дубинский, нардеп от "Слуги народа"

Место: "У меня работы куча. Я отвечаю за Киевскую область на местных выборах. Нет возможности куда-то ехать. Возможно, на пару дней куда-то уеду. Из опций – Одесса, Турцию я не люблю. Возможно, в Хорватию поеду, если еще будет открыта возможность для перелета".

Цена: "Если Одесса – это в районе 10 тысяч. А если Хорватия – даже не знаю, не считал. Даже не понимаю, сколько сейчас туда билет стоит".

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Иванна Климпуш-Цинцадзе, нардепка от "ЕС"

Место: "На Закарпатье. Оттуда корни моей семьи. У нас там есть дедушкин и бабушкин лом".

Цена: "Чтобы доехать, надо бензин. Это стоит денег".

Иванна Климпуш-Цинцадзе / Скриншот

Илья Кива, нардеп от "ОПЗЖ"

Место: "Наверное, за рубежом".

Цена: "Сейчас посмотрю, сколько с отпускными дали. 70 тысяч".

Как облитый зеленкой нардеп Волошин поспорил с журналисткой 24 канала во время вопроса об отпуске – читайте здесь.

Смотрите видео: как нардепы планируют провести отпуск