Добігла кінця третя сесія засідань Верховної ради, і депутати IX скликання пішли у свою першу літню відпустку. Чимало політиків планують присвятити час агітаціям, адже незабаром – місцеві вибори. Втім, дехто з депутатів таки запланував вже відпустки.

Які плани на літній відпочинок у народних обранців та скільки вони планують на нього витратити – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Дмитро Наталуха, нардеп від "Слуги народу"

Місце: "Я би хотів декілька разів з'їздити на Тилігульський лиман, це Одеська область, і на джарилгач – це Херсонщина.

Ціна: "Не знаю".

Леся Василенко, нардепка від "Голосу"

Місце: "Зараз розглядаю різні варіанти, куди поїхати з дітьми на відпочинок. Імовірніше за все – в Карпати".

Ціна: "Не готова відповісти. Не орієнтуюся навіть в цінах".



Леся Василенко / Скриншот

Олена Шуляк, нардепка від "Слуги народу".

Місце: "Якщо чесно, то в Ірпені. Книжки, ліс...".

Жан Беленюк, нардеп від "Слуги народу"

Місце: "Вкінці цього тижня в нас стартує навчально-тренувальний збір, підготовчий до сезону. Він буде проходити в Одесі. Тому, думаю, що будемо поєднувати корисне з приємним".

Ціна: "Дуже скромно, якшо чесно. Куршавель, Мальдіви – це не моя історія".

Роксолана Підласа, нардепка від "Слуги народу"

Місце: "Я забронювала на 1 тиждень місце на базі в Затоці".

Ціна: "Зарплата депутата – 34 тисячі гривень. Тому на відпочинок піде максимум 10 тисяч".

Сергій Шахов, нардеп

Місце: "В Україні відпочиваю вже 10 років. Практично не виїжджав з країни. Франція – 3 дні – хіба можна відпочити?"

Ціна: "Все на сім'ю".



Сергій Шахов / Скриншот

Ніна Южаніна, нардепка від "ЄС"

Місце: "Бачите, яка ситуація. Спланувати нічого, мабуть, не вдасться. Я так думаю, що будуть щотижня позачергові засідання".

Ціна: "Я готова витратити кошти для того, щоб моя родина відпочила, мої внуки. Але цього не вдасться".

Олександр Дубінський, нардеп від "Слуги народу"

Місце: "В мене роботи купа. Я ж відповідаю за Київську область у місцевих виборах. Немає можливості кудись їхати. Можливо, на пару днів кудись виїду. З опцій – Одеса, Туреччину я не люблю. Можливо, в Хорватію поїду, якщо ще буде відкрита можливість для перельоту".

Ціна: "Якщо Одеса – це в районі 10 тисяч. А якщо Хорватія – навіть не знаю, не рахував. Навіть не розумію, скільки зараз туди квиток коштує".

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Іванна Климпуш-Цинцадзе, нардепка від "ЄС"

Місце: "На Закарпаття. Звідти коріння моєї родини. В нас там є дідова та бабусина хата".

Ціна: "Щоб доїхати, треба бензин. Це коштує грошей".



Іванна Климпуш-Цинцадзе / Скриншот

Ілля Кива, нардеп від "ОПЗЖ"

Місце: "Напевно, за кордоном".

Ціна: "Зараз подивлюся, скільки з відпускними дали. 70 тисяч".