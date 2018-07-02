16:10
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Лето или зима: в Карпатах снова падал снег

116 Читати новину українською
В начале июля в Карпатах выпал снег (иллюстративное фото)
В начале июля в Карпатах выпал снег (иллюстративное фото) / Соцсети

Вечером, 1 июля, в Карпатах падал небольшой снег. В частности, такое явление наблюдалось высоко в горах, а именно на массиве Черногора.

Соответствующее видео на своей Facebook-странице опубликовал экскурсовод Сергей Прокоп.

Читайте также: На востоке Канады посреди лета выпал обильный снег: фото

"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1-го июля в высокогорье была разной. Хотите в сказку "Двенадцать месяцев"? Тогда Вам в Карпаты", – подчеркнул он.

В комментариях к сообщению пользователь Ольга Горняк со своей стороны отметила, что такая погода для Карпат – не редкость.

"Аномалии всегда были. Еще мой прадед рассказывал, что снег падал, когда рожь цвела", – убеждает она.

Добавим, что на других фото и видео, которые Сергей Прокоп обнародовал в тот же день, снега уже не видно.

Напомним, это уже не впервые падает снег в Карпатах этим летом. Последний раз такое явление здесь наблюдалось 23 июня. Кроме того, температура воздуха, в частности, на вершине горы Поп Иван держалась на отметке в 0 градусов.

К слову, в результате непогоды и резкого снижения температуры в Раховском районе Закарпатья 27 детей и 8 взрослых, находясь в палаточном лагере, фактически оказались в плену.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Путешествия
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
сегодня, 16:00 Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
Єгор Соболєв 11
Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
сегодня, 15:01 Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
Олександр Палій 494
Как быстро приготовить вкусную еду
сегодня, 16:03 Как быстро приготовить вкусную еду
Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
сегодня, 12:01 Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
Злой Одессит 2068
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сегодня, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 1120
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук