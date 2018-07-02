Лето или зима: в Карпатах снова падал снег

Вечером, 1 июля, в Карпатах падал небольшой снег. В частности, такое явление наблюдалось высоко в горах, а именно на массиве Черногора.

Соответствующее видео на своей Facebook-странице опубликовал экскурсовод Сергей Прокоп.

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"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1-го июля в высокогорье была разной. Хотите в сказку "Двенадцать месяцев"? Тогда Вам в Карпаты", – подчеркнул он.

В комментариях к сообщению пользователь Ольга Горняк со своей стороны отметила, что такая погода для Карпат – не редкость.

"Аномалии всегда были. Еще мой прадед рассказывал, что снег падал, когда рожь цвела", – убеждает она.

Добавим, что на других фото и видео, которые Сергей Прокоп обнародовал в тот же день, снега уже не видно.

Напомним, это уже не впервые падает снег в Карпатах этим летом. Последний раз такое явление здесь наблюдалось 23 июня. Кроме того, температура воздуха, в частности, на вершине горы Поп Иван держалась на отметке в 0 градусов.



К слову, в результате непогоды и резкого снижения температуры в Раховском районе Закарпатья 27 детей и 8 взрослых, находясь в палаточном лагере, фактически оказались в плену.