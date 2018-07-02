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Літо чи зима: у Карпатах знову падав сніг

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На початку липня на Карпатах випав сніг (ілюстративне фото)
На початку липня на Карпатах випав сніг (ілюстративне фото) / Соцмережі

Надвечір 1 липня у Карпатах падав невеликий сніг. Зокрема, таке явище спостерігалося високо у горах, а саме на масиві Чорногора.

Відповідне відео на своїй Facebook-сторінці опублікував екскурсовод Сергій Прокоп.

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«Ось так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп Іван Чорногірський). Погода 1-го липня у високогір’ї була різною. Хочете в казку «Дванадцять місяців»? Тоді Вам у Карпати», – підкреслив він.

У коментарях до допису користувачка Ольга Горняк зі свого боку зауважила, що така погода для Карпат – не рідкість.

«Аномалії завжди були. Ще мій прадід розказував, що сніг падав, коли жито цвіло», – переконує вона.

Додамо, що на інших фото та відео, які Сергій Прокоп оприлюднював того ж дня, снігу вже не видно.

Нагадаємо, це вже не вперше падає сніг у Карпатах цього літа. Востаннє таке явище тут спостерігалося 23 червня. Крім того, температура повітря, зокрема, на вершині гори Піп Іван трималася на позначці у 0 градусів. 

До слова, внаслідок негоди та різкого зниження температури у Рахівському районі Закарпаття 27 дітей і 8 дорослих, перебуваючи у наметовому таборі, фактично опинилися в полоні.

Теги: Новини України Подорожі Погода Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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