Летом и не пахнет: курортную Анталью неожиданно засыпало снегом – фото

Возле популярного турецкого курорта Анталья в течение 21–23 мая выпал снег. В Турции говорят, что это очень необычное явление для мая в этом регионе.

Что известно о "майском снеге" в Антальи

Снег выпал на плато Гёкдепе района Кемер на высоте 2200 метров. Об этом сообщает издание CNN Türk.

Кстати За неделю до лета в Карпатах выпал снег, а в целом в области объявили штормовое предупреждение

Этот район покрыло белым снегом. Некоторые из местных жителей отметили, что впервые в жизни наблюдают такое явление в эту пору года.

Ведь снег в мае в этих районах, даже несмотря на рельеф местности, необычное событие.

В турецкой Антальи выпал снег / фото CNNturk.com

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