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Летом и не пахнет: курортную Анталью неожиданно засыпало снегом – фото

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Снег в турецкой Анталии в мае 2020 - фото
Снег в Антальи / cnnturk.com

Возле популярного турецкого курорта Анталья в течение 21–23 мая выпал снег. В Турции говорят, что это очень необычное явление для мая в этом регионе.

Что известно о "майском снеге" в Антальи

Снег выпал на плато Гёкдепе района Кемер на высоте 2200 метров. Об этом сообщает издание CNN Türk.

Кстати За неделю до лета в Карпатах выпал снег, а в целом в области объявили штормовое предупреждение

Этот район покрыло белым снегом. Некоторые из местных жителей отметили, что впервые в жизни наблюдают такое явление в эту пору года.

Ведь снег в мае в этих районах, даже несмотря на рельеф местности, необычное событие.

В турецкой Антальи выпал снег / фото CNNturk.com

Что известно о возобновлении туристического сезона в Турции

Актуально 70 стран проводят переговоры с Турцией о возобновлении туризма

  • Турция уже начала переговоры о возобновлении туризма. Сейчас Анкара консультируется с представителями 70 стран, чтобы убедить их в безопасности посещения турецких курортов и качестве турецкой системы здравоохранения.
  • Кроме этого, отели Турции летом 2020 года будут работать с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. В частности, турецкое правительство приняло решение, что они могут быть заполнены только на 60%.
  • Туристам при заселении будут измерять температуру и выдавать медицинские маски. В отелях обустроят карантинную зону, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19.
  • Также временно исчезнут кофемашины и другие автоматы с напитками, которыми пользуются туристы.
  • Спа-центры и фитнес-зал будут закрыты в течение всего сезона.
Автор: Эмал Наби
Теги: Отдых Путешествия Экология Туристический бизнес Новости Турции Стихийный бедствия
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