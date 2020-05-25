Летом и не пахнет: курортную Анталью неожиданно засыпало снегом – фото
Возле популярного турецкого курорта Анталья в течение 21–23 мая выпал снег. В Турции говорят, что это очень необычное явление для мая в этом регионе.
Что известно о "майском снеге" в Антальи
Снег выпал на плато Гёкдепе района Кемер на высоте 2200 метров. Об этом сообщает издание CNN Türk.
Кстати За неделю до лета в Карпатах выпал снег, а в целом в области объявили штормовое предупреждение
Этот район покрыло белым снегом. Некоторые из местных жителей отметили, что впервые в жизни наблюдают такое явление в эту пору года.
Ведь снег в мае в этих районах, даже несмотря на рельеф местности, необычное событие.
В турецкой Антальи выпал снег / фото CNNturk.com
Что известно о возобновлении туристического сезона в Турции
Актуально 70 стран проводят переговоры с Турцией о возобновлении туризма
- Турция уже начала переговоры о возобновлении туризма. Сейчас Анкара консультируется с представителями 70 стран, чтобы убедить их в безопасности посещения турецких курортов и качестве турецкой системы здравоохранения.
- Кроме этого, отели Турции летом 2020 года будут работать с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. В частности, турецкое правительство приняло решение, что они могут быть заполнены только на 60%.
- Туристам при заселении будут измерять температуру и выдавать медицинские маски. В отелях обустроят карантинную зону, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19.
- Также временно исчезнут кофемашины и другие автоматы с напитками, которыми пользуются туристы.
- Спа-центры и фитнес-зал будут закрыты в течение всего сезона.