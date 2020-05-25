Літом і не пахне: курортну Анталію неочікувано засипало снігом – фото
Поблизу популярного турецького курорту Анталія протягом 21 – 23 травня випав сніг. В Туреччині кажуть, що це дуже незвичне явище для травня в цьому регіоні.
Що відомо про "травневий сніг" в Анталії
Сніг випав на плато Гьоктепе району Кемер на висоті 2200 метрів. Про це повідомляє видання CNN Türk.
До речі За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження
Цей район вкрило білим покривом зі снігу. Деякі з місцевих жителів відзначили, що вперше в житті спостерігають таке явище в цю пору року.
Адже сніг у травні в цих районах, навіть незважаючи на рельєф місцевості, незвична подія.
В турецькій Анталії випав сніг / фото CNNturk.com
Що відомо про відновлення туристичного сезону в Туреччині
Актуально 70 країн проводять переговори з Туреччиною щодо відновлення туризму
- Туреччина вже почала перемовини про відновлення туризму. Наразі Анкара консультується з представниками 70 країн, щоб переконати їх у безпеці відвідин турецьких курортів та якості турецької системи охорони здоров'я.
- Крім цього, готелі Туреччини влітку 2020 року працюватимуть з низкою обмежень через пандемію коронавірусу. Зокрема, турецький уряд ухвалив рішення, що вони можуть бути заповнені лише на 60%.
- Туристам при заселенні вимірюватимуть температуру і видаватимуть медичні маски. У готелях облаштують карантинну зону, куди відправлятимуть постояльців з підозрою на COVID-19.
- Також тимчасово зникнуть кавомашини та інші автомати з напоями, якими користуються туристи.
- Спа-центри та фітнес-зали будут закриті протягом всього сезону.