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Літом і не пахне: курортну Анталію неочікувано засипало снігом – фото

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Сніг в турецькій Анталії у травні 2020 - фото
Сніг в Анталії / cnnturk.com

Поблизу популярного турецького курорту Анталія протягом 21 – 23 травня випав сніг. В Туреччині кажуть, що це дуже незвичне явище для травня в цьому регіоні.

Що відомо про "травневий сніг" в Анталії

Сніг випав на плато Гьоктепе району Кемер на висоті 2200 метрів. Про це повідомляє видання CNN Türk.

До речі За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження

Цей район вкрило білим покривом зі снігу. Деякі з місцевих жителів відзначили, що вперше в житті спостерігають таке явище в цю пору року.

Адже сніг у травні в цих районах, навіть незважаючи на рельєф місцевості, незвична подія.

В турецькій Анталії випав сніг / фото CNNturk.com

Що відомо про відновлення туристичного сезону в Туреччині

Актуально 70 країн проводять переговори з Туреччиною щодо відновлення туризму

  • Туреччина вже почала перемовини про відновлення туризму. Наразі Анкара консультується з представниками 70 країн, щоб переконати їх у безпеці відвідин турецьких курортів та якості турецької системи охорони здоров'я.
  • Крім цього, готелі Туреччини влітку 2020 року працюватимуть з низкою обмежень через пандемію коронавірусу. Зокрема, турецький уряд ухвалив рішення, що вони можуть бути заповнені лише на 60%.
  • Туристам при заселенні вимірюватимуть температуру і видаватимуть медичні маски. У готелях облаштують карантинну зону, куди відправлятимуть постояльців з підозрою на COVID-19.
  • Також тимчасово зникнуть кавомашини та інші автомати з напоями, якими користуються туристи.
  • Спа-центри та фітнес-зали будут закриті протягом всього сезону.
Автор: Емал Набі
Теги: Відпочинок Подорожі Екологія Туристичний бізнес Новини Туреччини Стихійні лиха
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