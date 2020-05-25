Літом і не пахне: курортну Анталію неочікувано засипало снігом – фото

Поблизу популярного турецького курорту Анталія протягом 21 – 23 травня випав сніг. В Туреччині кажуть, що це дуже незвичне явище для травня в цьому регіоні.

Що відомо про "травневий сніг" в Анталії

Сніг випав на плато Гьоктепе району Кемер на висоті 2200 метрів. Про це повідомляє видання CNN Türk.

До речі За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження

Цей район вкрило білим покривом зі снігу. Деякі з місцевих жителів відзначили, що вперше в житті спостерігають таке явище в цю пору року.

Адже сніг у травні в цих районах, навіть незважаючи на рельєф місцевості, незвична подія.

В турецькій Анталії випав сніг / фото CNNturk.com

Що відомо про відновлення туристичного сезону в Туреччині

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