Летучую корову зафиксировали на итальянской Сардинии: впечатляющее видео

В итальянской Сардинии зафиксировали как домашнее животное летело в небе. Правда не самостоятельно, а на вертолете.

Так итальянские спасатели эвакуировали корову, после того, как она застряла между горным камнями, сообщает DailyMail.

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Ее обвязали тросом и завязали морду, чтобы не испугалась высоты.

Так спасатели доставили животное в безопасное место. После полета ее осмотрели ветеринары – животное отделалось испугом.

Видео: спасатели забрали корову из горной ловушки

Что известно о Сардинии?



Сардиния – это остров в Средиземном море, входит в состав Италии в качестве автономного региона. Западные берега преимущественно низменные, а вот восточные – крутые – рельеф гористый.