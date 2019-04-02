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      Летучую корову зафиксировали на итальянской Сардинии: впечатляющее видео

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      Спасение коровы в Италии
      Спасение коровы в Италии / Screenshot

      В итальянской Сардинии зафиксировали как домашнее животное летело в небе. Правда не самостоятельно, а на вертолете.

      Так итальянские спасатели эвакуировали корову, после того, как она застряла между горным камнями, сообщает DailyMail.

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      Ее обвязали тросом и завязали морду, чтобы не испугалась высоты.

      Так спасатели доставили животное в безопасное место. После полета ее осмотрели ветеринары – животное отделалось испугом.

      Видео: спасатели забрали корову из горной ловушки

      Что известно о Сардинии?

      Сардиния – это остров в Средиземном море, входит в состав Италии в качестве автономного региона. Западные берега преимущественно низменные, а вот восточные – крутые – рельеф гористый.

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Мир животных
      Источник: 24 канал
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