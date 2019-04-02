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      Літаючу корову зафіксували на італійській Сардинії: вражаюче відео

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      Порятунок корови в Італії
      Порятунок корови в Італії / Screenshot

      На італійській Сардинії зафіксували, як свійська тварина летіла у небі. Щоправда, не самостійно, а на гелікоптері.

      Так італійські рятувальники евакуйовували корову, після того, як вона застрягла між гірським камінням, повідомляє The Daily Mail.

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      ЇЇ обв'язали тросом і зав'язали морду, щоб не злякалась висоти.

      Відтак, рятувальники доставили тварину у безпечне місце. Після польоту її оглянули ветеринари – тварина відбулась переляком.

      Відео: рятувальники забрали корову з гірської пастки

      Що відомо про Сардинію?

      Сардинія – це острів у Середземному морі, входить до складу Італії як автономний регіон. Західні береги переважно низинні, а от східні — круті – рельєф гористий.

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      Теги: Курйозні новини Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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