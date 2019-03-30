На Хмельнитчине страус устроил коллапс на дороге: курьезное видео

На Хмельнитчине страус устроил коллапс на дороге. Люди сняли на видео как страус бегает по дороге, заставляя водителей тормозить.

Курьезный случай произошел в селе Крупец в Славутском районе Хмельницкой области. Очевидцы опубликовали фото и видео на Facebook-странице.

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На видео видно, что страус очень растерян. Он хаотично движется на проезжей части дороги.

Потом появился некий мужчина, который попытался прогнать или схватить страуса. Однако, птица не реагировала на его действия. Неизвестно, является ли мужчина хозяином птицы.

Позже мужчина вместе со стаусом ушли в неизвестном направлении.

На Хмельнитчине страус устроил коллапс на дороге: смотрите видео

К слову, люди замуровали голубей в пролетах между подъездами одной из многоэтажек в Бердянске. Вскоре голуби в неволе начали гибнуть от голода, а в подъезде появился ужасный запах.