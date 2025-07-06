В Турции лев сбежал из зоопарка и напал на мужчину, спавшего во дворе

На юге Турции 6 июня лев сбежал из зоопарка. Хищник напал на мужчину, который спал у себя во дворе.

Лев сбежал из зоопарка Land of Lions в Манавгате. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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В Турции лев сбежал из зоопарка

Самец льва по имени Зевс ночью сбежал из своей клетки в зоопарке Land of Lions, расположенного в курортном городе Манавгат на средиземноморском побережье. Уже через несколько часов он напал на 53-летнего фермера Сулеймана Кира – мужчина спал во дворе после работы на фисташковой плантации.

Я услышал шорох. Когда поднял покрывало, лев прыгнул на меня. Мы боролись, сражались... Я схватил его за шею и сжал. В этот момент он немного отбежал,

– рассказал мужчина.

Патрульные, которые искали хищника, услышали шум борьбы и отпугнули льва выстрелами в воздух.

Фермера госпитализировали с травмами головы, плеча и ног. Вскоре льва обнаружили в лесной зоне неподалеку и застрелили.

На сайте Land of Lions указано, что в парке содержится "самая большая в мире львиная семья" – более 30 животных. Также в зоопарке есть тигры, медведи и волки.

Обстоятельства того, как животному удалось сбежать, выясняются.