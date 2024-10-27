Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, уточнив, что сейчас на этой местности российская армия активно атакует, применяет артиллерию и авиацию, поэтому есть соответствующие последствия.

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Цель оккупантов – выйти к границам Днепропетровской области

Чиновник отметил, что не стоит расценивать продвижение россиян в Левадном как наступление на Запорожье.

Это не наступление на Запорожье, это выход к границам Днепропетровской области, потому что туда ближе всего именно в этом направлении. Если мы говорим о том, что россияне поставили себе политическую цель отчитаться, что они вышли на границы этой области, то им сделать это ближе именно здесь, вот они это делают, продвигаются,

– пояснил Лышенко.

Отметим, что представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что осуществлять оборонительные действия в Левадном было сложно, ведь село расположено в низине. Он отметил, что все командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения, сейчас контролируют ВСУ.

Расположение Левадного: смотрите на карте