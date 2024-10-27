Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает 24 Канал.

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ВСУ о Левадном

Военный рассказал, что на том участке линии боевого соприкосновения после Угледара враг нарастил определенные усилия, провел перегруппировку и массированные штурмовые действия. Вследствие чего имел частичный успех, то есть вклинился в нашу оборону на глубину примерно взводного опорного пункта.

Относительно самого Левадного, называть это населенным пунктом я бы не спешил. Потому что это простой, скажем так, полевой стан, который расположен в определенной низине. И защищать его, проводить там оборонительные действия немного сложно. Сейчас все командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения, под контролем ВСУ,

– подчеркнул Владислав Волошин.

Добавил, продолжается оборонительная операция по восстановлению положения.

Где расположено Левадное: смотрите на карте