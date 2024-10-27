Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає 24 Канал.

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ЗСУ про Левадне

Військовий розповів, що тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив певні зусилля, провів перегрупування і масовані штурмові дії. Внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту.

Щодо самого Левадного, називати це населеним пунктом я б не поспішав. Тому що це простий, скажімо так, польовий стан, який розташований у певній низині. І захищати його, проводити там оборонні дії трохи складно. Наразі всі командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення, під контролем ЗСУ,

– наголосив Владислав Волошин.

Додав, триває оборонна операція щодо відновлення положення.

Де розташоване Левадне: дивіться на карті