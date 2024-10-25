Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что для того, чтобы по-настоящему организовать глубинную операцию для прорыва в районе Запорожья и дойти до самого города, оккупантам нужно значительное количество войск. Говорится о как минимум сорокатысячном корпусе.

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Силы россиян для наступления

Петр Черник подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины показывают фантастические результаты уничтожения россиян на поле боя. За сентябрь 2024 года установлен очередной рекорд – ликвидировано более 38 тысяч оккупантов.

Россиянам удается за месяц восстанавливать свои потери на 36 – 38 тысяч военных. Информации о большем количестве пока нет.

Это (сообщение о наступлении на Запорожье – 24 Канал) может быть классическим ИПСО, чтобы отвлекать наше внимание и нагнетать страх,

– сказал военный эксперт.

Наступательная операция, по его словам, может состояться, но приближается сезон мокрой погоды.

"Как только начнутся дожди, то ни о какой большой прорывной операции говорить не придется. Хотя очередной акт безумия оккупантов все же возможен", – высказался Черник.

Военный эксперт предположил, что россияне могут в таких сложных погодных условиях использовать северокорейскую дивизию, чтобы испытать их возможности.

Я не утверждаю, что так будет, ведь, по моему анализу, это очень маловероятный сценарий, однако это возможно,

– отметил он.

К слову, украинские военные считают, что Россия может готовить наступление на Запорожье, чтобы усилить свои позиции в регионе, но ВСУ готовы к такому сценарию. Офицер 59-й мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий отметил, что украинские защитники хорошо знают местность и смогут минимизировать риски.