Об этом рассказал офицер 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, сообщает "Киев 24". По его словам, украинские военные готовы к такому развитию событий.

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План российской армии

Цехоцкий отметил, что российские войска стремятся усилить свои подразделения, уже действующие в Запорожской области, расширив там плацдарм. Он также добавил, что для российского руководства это станет ошибочной идеей, ведь украинские защитники хорошо знают эту местность и минимизируют риски окружения.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады обратил внимание, что пытаясь захватить стратегически важные территории, Путин стремится получить дополнительные "козыри" для возможных будущих переговоров. Одно из таких направлений - Запорожье

К тому же Цехоцкий отметил, что армия России направила все свои доступные резервы на город Селидово Донецкой области. Туда оккупанты бросили все возможные силы.

К слову, ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что от планов по захвату Запорожья и Херсонщины, так же как и Луганщины и Донетчины россияне не отказываются. Но это не произойдет в ближайшей перспективе.