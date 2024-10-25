Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что, резервы россиян ощутимо исчерпались.

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Россияне страдают от нехватки резервов

Военный эксперт отметил, что прежде всего удачный результат имеет операция в Курской области, которая сковала там россиян и заставила перебрасывать дополнительные войска с Донбасса. Именно там оккупанты и сосредоточили самый большой контингент.

Все имеющиеся резервы и наиболее боеспособные подразделения россияне используют на Покровском направлении, также у Селидово и Курахово. Поэтому на Юге и Запорожье разве что будут обороняться. Наступать на этих направлениях им нечем,

– сказал Свитан.

Конечно, от планов по захвату Запорожья и Херсонщины, так же как и Луганщины и Донетчины россияне не отказываются. Но это не произойдет в ближайшей перспективе, уверен летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе.

"Это у них зафиксировано в Конституции. Поэтому "рисовать" эти планы они себе будут и дальше. Но возможностей воплотить это в жизнь пока не видно", – отметил военный эксперт.

Также Роман Свитан добавил, что в случае достаточного количества вооружения Силы обороны смогут заставить россиян перебросить еще больше войск на Курщину, таким образом ослабив оккупантов на линии фронта в Украине.