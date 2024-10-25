Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует позиции ВСУ, однако украинские защитники стойко сдерживают натиск вражеских сил. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении оккупанты 8 раз штурмовали вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Выемки.

На Краматорском направлении враг атаковал 2 раза в районах Часового Яра и Предтечиного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении украинские защитники отбили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодмитровки, Звездного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимильяновки, Антоновки, Катериновки, Константиновки, Новоселидовки и Острого.

Силы обороны отбили 20 атак врага на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 8 штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Новоданиловки и Новоандреевки.

Трижды безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.