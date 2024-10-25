Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує позиції ЗСУ, однак українські захисники стійко стримують натиск ворожих сил. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку окупанти 8 разів штурмували поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог атакував 2 рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку українські захисники відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

Сили оборони відбили 20 атак ворога на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.