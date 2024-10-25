Станом на ранок 25 жовтня країна-агресорка вже втратила у повномасштабній війні понад 685 тисяч бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Дивіться також У ЗСУ вразили втратами росіян на Покровському напрямку лише за добу
Втрати ворога на 25 жовтня 2024 року
- Особового складу – близько 685910 (+1630) осіб,
- танків – 9097 (+7),
- бойових броньованих машин – 18287 (+33),
- артилерійських систем – 19753 (+34),
- РСЗВ – 1238 (+2),
- засобів ППО – 982 (+1),
- літаків – 369(+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
- крилатих ракет – 2625 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79),
- спеціальної техніки – 3535 (+22).
До речі Лише за 1-й рік більші, ніж всі з завершення Другої світової, – Остін про втрати Росії в Україні
Втрати ворога на 25 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ