Станом на ранок 25 жовтня країна-агресорка вже втратила у повномасштабній війні понад 685 тисяч бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 25 жовтня 2024 року

  • Особового складу – близько 685910 (+1630) осіб,
  • танків – 9097 (+7),
  • бойових броньованих машин – 18287 (+33),
  • артилерійських систем – 19753 (+34),
  • РСЗВ – 1238 (+2),
  • засобів ППО – 982 (+1),
  • літаків – 369(+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
  • крилатих ракет – 2625 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79),
  • спеціальної техніки – 3535 (+22).

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втрати ворога на 25 жовтня 2024 рокуВтрати ворога на 25 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ