Про це розповів офіцер 59-ї мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, повідомляє "Київ 24". За його словами, українські військові готові до такого розвитку подій.

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План російської армії

Цехоцький зауважив, що російські війська прагнуть підсилити свої підрозділи, що вже діють в Запорізькій області, розширивши там плацдарм. Він також додав, що для російського керівництва це стане помилковою ідею, адже українські захисники добре знають цю місцевість і мінімізують ризики оточення.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади звернув увагу, що намагаючись захопити стратегічно важливі території, Путін прагне отримати додаткові "козирі" для можливих майбутніх переговорів. Один з таких напрямків — Запоріжжя

До того ж Цехоцький наголосив, що армія Росії спрямувала всі свої доступні резерви на місто Селидове Донецької області. Туди окупанти кинули всі можливі сили.

До слова, раніше військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан наголосив, що від планів із захоплення Запоріжжя та Херсонщини, так само як і Луганщини та Донеччини росіяни не відмовляються. Але це не станеться в найближчій перспективі.