Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що для того, аби по-справжньому організувати глибинну операцію для прориву в районі Запоріжжя і дійти до самого міста, окупантам потрібна значна кількість військ. Мовиться про як мінімум сорокатисячний корпус.

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Сили росіян для наступу

Петро Черник підкреслив, що Збройні Сили України показують фантастичні результати знищення росіян на полі бою. За вересень 2024 року встановлено черговий рекорд – ліквідовано понад 38 тисяч окупантів.

Росіянам вдається за місяць відновлювати свої втрати на 36 – 38 тисяч військових. Інформації про більшу кількість поки немає.

Це (повідомлення про наступ на Запоріжжя – 24 Канал) може бути класичним ІПСО, щоб відвертати нашу увагу та нагнітати страх,

– сказав військовий експерт.

Наступальна операція, за його словами, може відбутись, але наближається сезон мокрої погоди.

"Як тільки розпочнуться дощі, то ні про яку велику проривну операцію говорити не доведеться. Хоча черговий акт божевілля окупантів все ж можливий", – висловися Черник.

Військовий експерт припустив, що росіяни можуть у таких складних погодних умовах використати північнокорейську дивізію, щоб випробувати їхні можливості.

Я не стверджую, що так буде, адже, за моїм аналізом, це дуже малоймовірний сценарій, однак це можливо,

– зауважив він.

До слова, українські військові вважають, що Росія може готувати наступ на Запоріжжя, щоб підсилити свої позиції у регіоні, але ЗСУ готові до такого сценарію. Офіцер 59-ї мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький зазначив, що українські захисники добре знають місцевість і зможуть мінімізувати ризики.